CArrayFloat
CArrayFloat es una clase que proporciona un array dinámico de variables de tipo float.
Descripción
La clase CArrayFloat permite trabajar con un array dinámico de variables de tipo float. Con esta clase se pueden añadir, insertar y borrar elementos, así como ordenarlos y buscarlos. Además, los métodos implementados permiten trabajar con archivos.
Declaración
|
class CArrayFloat : public CArray
Título
|
#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Establece la tolerancia de comparación
|
Control de memoria
|
|
Asigna memoria para incrementar el tamaño del array
|
Establece un nuevo tamaño, más pequeño, del array
|
Borra el array liberando toda la memoria
|
Métodos de adición
|
|
Añade un elemento al final del array
|
Añade al final del array los elementos de otro array
|
Añade al final del array los elementos de otro array
|
Inserta un elemento en la posición especificada
|
Inserta en la posición especificada un array de elementos de otro array
|
Inserta en la posición especificada un array de elementos de otro array
|
Copia los elementos de otro array
|
Copia los elementos de otro array
|
Métodos de actualización
|
|
Cambia el elemento de la posición especificada del array
|
Mueve un ítem de una posición dada a la especificada por el desplazamiento
|
Borra el elemento de la posición especificada
|
Borra el grupo de elementos de la posición especificada
|
Métodos de acceso
|
|
Obtiene el elemento de la posición especificada
|
Métodos de comparación
|
|
Compara el array con otro
|
Compara el array con otro
|
Operaciones de ordenación
|
|
Inserta el elemento en el array ordenado
|
Busca en el array ordenado un elemento igual al especificado
|
Busca en el array ordenado el elemento mayor que el especificado
|
Busca en el array ordenado el elemento menor que el especificado
|
Busca en el array ordenado el elemento mayor o igual que el especificado
|
Busca en el array ordenado el elemento menor o igual que el especificado
|
Busca en el array ordenado el primer elemento igual al especificado
|
Busca en el array ordenado el último elemento igual al especificado
|
Busca en el array el elemento igual al especificado
|
Entrada/salida
|
|
virtual Save
|
Guarda los datos del array en el archivo
|
virtual Load
|
Carga los datos en el array a partir del archivo
|
virtual Type
|
Obtiene el identificador de tipo del array