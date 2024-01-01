//+------------------------------------------------------------------+

//| MyTree.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| www.metaquotes.net |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

//---

#include <Arrays\Tree.mqh>

#include "MyTreeNode.mqh"

//---

input int extCountedNodes = 100;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Describe la clase CMyTree, descendiente de CTree. |

//+------------------------------------------------------------------+

//| Clase CMyTree. |

//| Objetivo: Construcción de un árbol binario de búsqueda y navegación. |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMyTree : public CTree

{

public:

//--- métodos para buscar en el árbol los datos especificados

CMyTreeNode* FindByLong(long find_long);

//--- método que crea un nuevo elemento

virtual CTreeNode *CreateElement();

};

//---

CMyTree MyTree;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Creación de un nuevo nodo en el árbol. |

//| INPUT: ninguna. |

//| Salida: puntero a un nuevo nodo del árbol si se ejecuta correctamente, o NULL. |

//| Observaciones: ninguna. |

//+------------------------------------------------------------------+

CTreeNode *CMyTree::CreateElement()

{

CMyTreeNode *node=new CMyTreeNode;

//---

return(node);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Búsqueda de un elemento en la lista por valor m_long. |

//| INPUT: find_long - valor buscado. |

//| OUTPUT: puntero al elemento encontrado en la lista, o NULL. |

//| Observaciones: ninguna. |

//+------------------------------------------------------------------+

CMyTreeNode* CMyTree::FindByLong(long find_long)

{

CMyTreeNode *res=NULL;

CMyTreeNode *node;

//--- crea un nodo en el árbol para pasar el parámetro de búsqueda

node=new CMyTreeNode;

if(node==NULL) return(NULL);

node.SetLong(find_long);

//---

res=Find(node);

delete node;

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| script "pruebas con la clase CMyTree" |

//+------------------------------------------------------------------+

//--- inicialización de las cadenas de texto

string str_array[11]={"p","oo","iii","uuuu","yyyyy","ttttt","rrrr","eee","ww","q","999"};

//---

int OnStart() export

{

int i;

uint pos;

int beg_time,end_time;

CMyTreeNode *node; //--- puntero temporal a la muestra de la clase CMyTreeNode

//---

printf("Comienzo de las pruebas %s.",__FILE__);

//--- Llenar MyTree con muestras de la clase MyTreeNode en la cantidad de extCountedNodes.

beg_time=GetTickCount();

for(i=0;i<extCountedNodes;i++)

{

node=MyTree.CreateElement();

if(node==NULL)

{

//--- salida de emergencia

printf("%s (%4d): error en la creación",__FILE__,__LINE__);

return(__LINE__);

}

NodeSetData(node,i);

node.SetLong(i);

MyTree.Insert(node);

}

end_time=GetTickCount();

printf("El tiempo de llenado de MyTree es %d ms.",end_time-beg_time);

//--- Crear un árbol temporal TmpMyTree.

CMyTree TmpMyTree;

//--- Quita el 50% de los elementos del árbol (incluso todos)

//--- añadir elementos al árbol temporal TmpMyTree.

beg_time=GetTickCount();

for(i=0;i<extCountedNodes;i+=2)

{

node=MyTree.FindByLong(i);

if(node!=NULL)

if(MyTree.Detach(node)) TmpMyTree.Insert(node);

}

end_time=GetTickCount();

printf("El tiempo de borrado de %d elementos de MyTree es %d ms.",extCountedNodes/2,end_time-beg_time);

//--- Devuelve los quitados

node=TmpMyTree.Root();

while(node!=NULL)

{

if(TmpMyTree.Detach(node)) MyTree.Insert(node);

node=TmpMyTree.Root();

}

//--- Comprobar el trabajo del método Save(int file_handle);

int file_handle;

file_handle=FileOpen("MiArbol.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!MyTree.Save(file_handle))

{

//--- error al escribir en el archivo

//--- salida de emergencia

printf("%s: Error %d en %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);

//--- cerrar el archivo antes de terminar!!!

FileClose(file_handle);

return(__LINE__);

}

FileClose(file_handle);

}

//--- Comprobar el trabajo del método Load(int file_handle);

file_handle=FileOpen("MiArbol.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!TmpMyTree.Load(file_handle))

{

//--- error al leer del archivo

//--- salida de emergencia

printf("%s: Error %d en %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);

//--- cerrar el archivo antes de terminar!!!

FileClose(file_handle);

return(__LINE__);

}

FileClose(file_handle);

}

//---

MyTree.Clear();

TmpMyTree.Clear();

//---

printf("Finalizar test %s. OK!",__FILE__);

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Función que genera el contenido del nodo |

//+------------------------------------------------------------------+

void NodeToLog(CMyTreeNode *node)

{

printf(" %I64d,%f,'%s','%s'",

node.GetLong(),node.GetDouble(),

node.GetString(),TimeToString(node.GetDateTime()));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Función que llena el nodo con valores aleatorios |

//+------------------------------------------------------------------+

void NodeSetData(CMyTreeNode *node,int mode)

{

if(mode%2==0)

{

node.SetLong(mode*MathRand());

node.SetDouble(MathPow(2.02,mode)*MathRand());

}

else

{

node.SetLong(mode*(long)(-1)*MathRand());

node.SetDouble(-MathPow(2.02,mode)*MathRand());

}

node.SetString(str_array[mode%10]);

node.SetDateTime(10000*mode);

}