Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasEstado de entorno
Estado de entorno
Las constantes que describen el entorno corriente de ejecución de un programa mql5 se dividen en dos grupos:
- Estado del terminal de cliente — información sobre el terminal de cliente;
- Información sobre el programa MQL5 en ejecución — propiedades de un programa mql5 que ayudan a dirigir adicionalmente su comportamiento;
- Información sobre el instrumento — obtención de información comercial sobre el instrumento;
- Información sobre la cuenta — información sobre la cuenta comercial corriente;
- Estadística de simulación — resultados de prueba del Asesor Experto.