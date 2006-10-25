Ставь лайки и следи за новостями
ZeroLag MACD - индикатор для MetaTrader 4
38151
Индикатор ZeroLag MACD является индикатором Moving Average Convergence/Divergence, MACD с нулевой задержкой. Индикатор ZeroLag MACD по сравнению со стандартным MACD выдает сигналы на несколько баров раньше, а расхождения/схождения выражены более явно.
Рассчитывается по формуле:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
где:
EMA - экспоненциальная скользящая средняя;
Close - цена закрытия бара;
FP - период быстрой скользящей средней;
SP - период медленной скользящей средней;
SigP - период сигнальной скользящей средней;
Индикатор ZeroLAG MA является скользящей средней с нулевой задержкой. Индикатор впервые был описан в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, April, 2000.10 points 3
