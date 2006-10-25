CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ZeroLag MACD - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
38151
Рейтинг:
(42)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ZeroLag MACD является индикатором Moving Average Convergence/Divergence, MACD с нулевой задержкой. Индикатор ZeroLag MACD по сравнению со стандартным MACD выдает сигналы на несколько баров раньше, а расхождения/схождения выражены более явно.

Рассчитывается по формуле:

ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;

ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);


где:

EMA - экспоненциальная скользящая средняя;

Close - цена закрытия бара;

FP - период быстрой скользящей средней;

SP - период медленной скользящей средней;

SigP - период сигнальной скользящей средней;

ZeroLag MACD

ZeroLAG MA ZeroLAG MA

Индикатор ZeroLAG MA является скользящей средней с нулевой задержкой. Индикатор впервые был описан в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, April, 2000.

10 points 3 10 points 3

Советник 10 points 3 использует гистограмму стандартного индикатора Moving Average Convergence/Divergence, MACD.

Fast Stochastic Fast Stochastic

Индикатор Fast Stochastic является одним из видов стохастического осциллятора Джорджа С. Лэйна, а именно быстрым стохастиком.

ZeroLag Stochs true ZeroLag Stochs true

Индикатор ZeroLag Stochs_true является индикатором Stochastic Oscillator (Stoch) Джорджа С. Лэйна с нулевой задержкой.