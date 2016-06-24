Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZeroLag MACD - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2488
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Indicador ZeroLag MACD é um indicador MACD com atraso zero. O Indicador ZeroLag MACD em contraste com o MACD padrão dá os sinais em várias barras anteriores, mas as divergências/convergência são mostradas com mais clareza.
ZeroLAG MACD calculada com a fórmula:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA(ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA(ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
Onde:
EMA - média móvel exponencial;
Close - preço do fechamento da barra;
FP - período da média móvel rápida;
SP - período de média móvel lenta;
SigP - período do sinal da média móvel;
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9993
O Indicador ZeroLAG MA é uma média móvel com atraso zero. O Indicador ZeroLAG MA foi descrito pela primeira vez na revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, de abril de 2000.10 points 3
O Expert Advisor "10 points 3" utiliza o histograma do indicador padrão MACD.
O Indicador ZeroLag Stochs_true é um Oscilador Estocástico (Stoch) com zero atraso, desenvolvido por George C. Lane.AlertLine
O indicador mostra uma mensagem, então o preço cruza as linhas, intituladas de "Support" e "Resistance" no gráfico.