ZeroLag MACD - indicador para MetaTrader 4

O Indicador ZeroLag MACD é um indicador MACD com atraso zero. O Indicador ZeroLag MACD em contraste com o MACD padrão dá os sinais em várias barras anteriores, mas as divergências/convergência são mostradas com mais clareza.

ZeroLAG MACD calculada com a fórmula:
 
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));

ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA(ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA(ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);

Onde:
EMA - média móvel exponencial;
Close - preço do fechamento da barra;
FP - período da média móvel rápida;
SP - período de média móvel lenta;
SigP - período do sinal da média móvel;




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9993

