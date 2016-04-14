und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ZeroLag MACD - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 2578
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator ZeroLag MACD ist ein Moving Average Convergence/Divergence, MACD, ohne Verzögerung. Der Indikator ZeroLag MACD zeigt im Vergleich zum Standard-MACD seine Signale mehrere Bars früher, und die Divergenzen/Konvergenzen sind deutlicher.
ZeroLAG MACD rechnet nach der Formel:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA(ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA(ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
wobei:
EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
Close - Schlusskurs der Bar;
FP - Periodenlänge des schnellen gleitenden Durchschnitts;
SP - Periodenlänge des langsamen gleitenden Durchschnitts;
SigP - Periodenlänge der Signallinie;
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9993
Der Indikator ZeroLAG MA ist ein gleitender Durchschnitt ohne Verzögerung. Der Indikator ZeroLAG MA wurde in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks and Commodities, April 2000, zum ersten Mal beschrieben.10 points 3
Expert Adviser 10 points 3 verwendet das Histogramm des normalen "Moving Average Convergence/Divergence", MACD.
Indikator, der den Trend des Marktes zeigt. Für die Verwendung durch Trendfolger.ZIGZAG aus Fractals, ohne Neuberechnung der Werte
Die Zigzag Linien werden aus den Fraktalen berechnet