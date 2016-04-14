CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZeroLag MACD - Indikator für den MetaTrader 4

Der Indikator ZeroLag MACD ist ein Moving Average Convergence/Divergence, MACD, ohne Verzögerung. Der Indikator ZeroLag MACD zeigt im Vergleich zum Standard-MACD seine Signale mehrere Bars früher, und die Divergenzen/Konvergenzen sind deutlicher.

ZeroLAG MACD rechnet nach der Formel:
 
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));

ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA(ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA(ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);

wobei:
EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
Close - Schlusskurs der Bar;
FP - Periodenlänge des schnellen gleitenden Durchschnitts;
SP - Periodenlänge des langsamen gleitenden Durchschnitts;
SigP - Periodenlänge der Signallinie;




