ZeroLag Stochs true - indicador para MetaTrader 4

El indicador ZeroLag Stochs_true es un indicador de Stochastic Oscillator (Stoch) de George C. con retraso cero. El indicador ZeroLag Stochs_true en contraste con Oscilador estocástico estándar da las señales varias barras antes, y las divergencias/convergencia son denominadas más evidentemente.

ZeroLAG Stochs_true se calcula en la fórmula:

Fast%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));

%K(i) = 2*MA(Fast%K(i), N) - MA(MA(Fast%K(i), N), N);

%D(i) = 2*MA(%K(i), P) - MA(MA(%K(i), P), P);

donde:
Fast%K(i) - %K rápido de la barra actual;
Close(i) - precio de cierre de la barra actual;
MaxHigh(N) - máximo alto de los N períodos anteriores;
MinLow(N) - mínimo bajo de los N períodos anteriores;
MA - media móvil;
N - el cómputo del rango del alto/bajo;
P - periodo del suavizado para %D(i).




Fast Stochastic Fast Stochastic

El indicador Fast Stochastic (estocástico rápido) es un tipo de Oscilador estocástico de George C. Lane.

ZeroLag MACD ZeroLag MACD

El indicador ZeroLag MACD es un indicador MA Convergencia/Divergencia, MACD con cero retraso.

AlertLine AlertLine

El indicador muestra que un mensaje y entonces el precio cruza las líneas, llamadas en la gráfica "Soporte" y "Resistencia".

DS Stochastic DS Stochastic

El indicador DS_Stochastic presenta un original Stochastic Oscillator (Stoch), en donde se aplica EMA alisados.