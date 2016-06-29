Mira cómo descargar robots gratis
ZeroLag Stochs true - indicador para MetaTrader 4
El indicador ZeroLag Stochs_true es un indicador de Stochastic Oscillator (Stoch) de George C. con retraso cero. El indicador ZeroLag Stochs_true en contraste con Oscilador estocástico estándar da las señales varias barras antes, y las divergencias/convergencia son denominadas más evidentemente.
ZeroLAG Stochs_true se calcula en la fórmula:
Fast%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));
%K(i) = 2*MA(Fast%K(i), N) - MA(MA(Fast%K(i), N), N);
%D(i) = 2*MA(%K(i), P) - MA(MA(%K(i), P), P);
donde:
Fast%K(i) - %K rápido de la barra actual;
Close(i) - precio de cierre de la barra actual;
MaxHigh(N) - máximo alto de los N períodos anteriores;
MinLow(N) - mínimo bajo de los N períodos anteriores;
MA - media móvil;
N - el cómputo del rango del alto/bajo;
P - periodo del suavizado para %D(i).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10039
