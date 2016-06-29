El indicador ZeroLag MACD es un indicador MA Convergencia/Divergencia, MACD con cero retraso.

El indicador Fast Stochastic (estocástico rápido) es un tipo de Oscilador estocástico de George C. Lane.

El indicador muestra que un mensaje y entonces el precio cruza las líneas, llamadas en la gráfica "Soporte" y "Resistencia".

El indicador DS_Stochastic presenta un original Stochastic Oscillator (Stoch), en donde se aplica EMA alisados.