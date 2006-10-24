Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
10 points 3 - эксперт для MetaTrader 4
- Опубликован:
- Обновлен:
DecBinHex
Содержит библиотеку функций для преобразования чисел из десятичного кода в двоичный или шестнадцатеричный и наоборот.SymbolList
Скрипт выгружает все символы, присутствующие в обзоре рынка, в csv-файл.
ZeroLAG MA
Индикатор ZeroLAG MA является скользящей средней с нулевой задержкой. Индикатор впервые был описан в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, April, 2000.ZeroLag MACD
Индикатор ZeroLag MACD является индикатором Moving Average Convergence/Divergence, MACD с нулевой задержкой.