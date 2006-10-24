CodeBaseРазделы
Советники

10 points 3 - эксперт для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
8262
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Советник 10 points 3 использует гистограмму стандартного индикатора Moving Average Convergence/Divergence, MACD. Советник настроен на работу на таймфрейме M15.

Результаты тестирования:

10 points 3


