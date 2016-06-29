CodeBaseSecciones
RSI-MA - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis
946
(7)
RSI_MA.mq4 (3.28 KB) ver
Mejor utilizar el TF diario.

Puede cambiar el parámetro externo "RSIPeriod" para adaptarse a cada símbolo y TF.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9917

