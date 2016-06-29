Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RSI-MA - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 946
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Mejor utilizar el TF diario.
Puede cambiar el parámetro externo "RSIPeriod" para adaptarse a cada símbolo y TF.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9917
MaEnv_02B
El indicador MaEnv_02B será útil para comprar, vender o permanecer fuera del mercado.EA_PSar_002B_v1
EA diseñado en la idea del indicador Nik_PSAR_2B (http://codebase.mql4.com/6934). El EA trabaja en el símbolo = "EURUSD" y período = M1.
DVD Level (100-50 cent)
Impulsado con nivel igual a un conjunto de centimos (1.38 1.39 1.40 etc.)10 points 3
El Asesor Experto 10 points 3 utiliza el histograma del indicador estándar MA Convergencia/Divergencia, MACD.