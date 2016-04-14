CodeBaseKategorien
Veröffentlicht:
Expert Adviser 10 points 3 verwendet das Histogramm des normalen "Moving Average Convergence/Divergence", MACD Der Berater ist eingestellt auf den M15 Zeitrahmen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9975

