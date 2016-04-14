Dieser Indikator ist eine Kombination aus einem klassischen RSI- und einen noch klassischeren MA-Indikator. Ich hoffe, e ist stabiler und mit einem besseren Gewinn/Verlust-Verhältnis.

Orientiert sich an den ganzen Cent-Niveaus (1.38 1.39 1.40 etc.)

Der Indikator ZeroLAG MA ist ein gleitender Durchschnitt ohne Verzögerung. Der Indikator ZeroLAG MA wurde in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks and Commodities, April 2000, zum ersten Mal beschrieben.

Der Indikator ZeroLag MACD ist ein Moving Average Convergence/Divergence, MACD, ohne Verzögerung.