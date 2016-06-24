Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
10 points 3 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 875
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O Adviser "10 points" 3 utiliza o histograma do indicador padrão MACD O Expert Advisor é ajustado nos trabalhos relativos ao timeframe M15.
Os resultados dos testes:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9975
