Experts

10 points 3 - expert para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
875
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O Adviser "10 points" 3 utiliza o histograma do indicador padrão MACD O Expert Advisor é ajustado nos trabalhos relativos ao timeframe M15.

Os resultados dos testes:









Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9975

