Este indicador é uma combinação de um RSI clássico com o ainda mais clássico, indicador MA Eu espero que seja estável e com grande variação de Lucro.

Reforçado com nível igual a centavos (1,38 1,39 1,40 etc.)

O Indicador ZeroLAG MA é uma média móvel com atraso zero. O Indicador ZeroLAG MA foi descrito pela primeira vez na revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, de abril de 2000.

O Indicador ZeroLag MACD é um indicador MACD com atraso zero.