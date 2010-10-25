Смотри, как бесплатно скачать роботов
DVD Level - эксперт для MetaTrader 4
- 21001
-
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Минута (M1) 2009.01.02 10:00 - 2010.10.22 21:42 (2009.01.01 - 2011.02.01)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; UseTrailingStop=false; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=100; StopLoss=210; TakeProfit=18; MarginCutoff=300; Slippage=4;
|Баров в истории
|665680
|Смоделировано тиков
|20701599
|Качество моделирования
|25.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|1223979.90
|Общая прибыль
|1541856.71
|Общий убыток
|-317876.81
|Прибыльность
|4.85
|Матожидание выигрыша
|3697.82
|Абсолютная просадка
|1350.15
|Максимальная просадка
|151310.00 (13.65%)
|Относительная просадка
|35.69% (133127.66)
|Всего сделок
|331
|Короткие позиции (% выигравших)
|178 (98.88%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|153 (96.73%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|324 (97.89%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|7 (2.11%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|40570.50
|убыточная сделка
|-77887.71
|Средняя
|прибыльная сделка
|4758.82
|убыточная сделка
|-45410.97
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|78 (974262.03)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|1 (-77887.71)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|974262.03 (78)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-77887.71 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|41
|непрерывный проигрыш
|1
ОПИСАНИЕ:
Советник открывет сделки, когда цена подходит к целому центу (1.39 1.40 1.41).
