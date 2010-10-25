CodeBaseРазделы
DVD Level - эксперт для MetaTrader 4

Denis Denisov
Просмотров:
21001
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2009.01.02 10:00 - 2010.10.22 21:42 (2009.01.01 - 2011.02.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; UseTrailingStop=false; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=100; StopLoss=210; TakeProfit=18; MarginCutoff=300; Slippage=4;
Баров в истории 665680 Смоделировано тиков 20701599 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 1223979.90 Общая прибыль 1541856.71 Общий убыток -317876.81
Прибыльность 4.85 Матожидание выигрыша 3697.82
Абсолютная просадка 1350.15 Максимальная просадка 151310.00 (13.65%) Относительная просадка 35.69% (133127.66)
Всего сделок 331 Короткие позиции (% выигравших) 178 (98.88%) Длинные позиции (% выигравших) 153 (96.73%)
Прибыльные сделки (% от всех) 324 (97.89%) Убыточные сделки (% от всех) 7 (2.11%)
Самая большая прибыльная сделка 40570.50 убыточная сделка -77887.71
Средняя прибыльная сделка 4758.82 убыточная сделка -45410.97
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 78 (974262.03) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-77887.71)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 974262.03 (78) непрерывный убыток (число проигрышей) -77887.71 (1)
Средний непрерывный выигрыш 41 непрерывный проигрыш 1

ОПИСАНИЕ:

Советник открывет сделки, когда цена подходит к целому центу (1.39 1.40 1.41).

