DVD Level (100-50 cent) - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 803
- Avaliação:
-
- Publicado:
Relatório do Testador de Estratégias
DVD 100-50 cent
Alpari-Classic (Build 226)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|1 Minuto (M1) 2009.01.02 10:00 - 2010.11.15 16:02 (2009.01.01 - 2010.11.16)
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos os timeframes disponíveis)
|Parâmetros
|AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; UseTrailingStop=true; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=400; StopLoss=210; TakeProfit=18; MarginCutoff=10; Slippage=4;
|Barras em teste
|688068
|Ticks modelados
|21693410
|Qualidade da Modelagem
|25.00%
|Erros gráfico incompatíveis
|0
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro líquido total
|1001828.36
|Lucro bruto
|1233251.81
|Perda bruta
|-231423.45
|Fator de lucro
|5.33
|Retorno esperado
|2846.10
|Rebaixamento absoluto
|1350.15
|Rebaixamento máximo
|161809.28 (19.09%)
|Rebaixamento relativo
|36.74% (96335.62)
|Negociações totais
|352
|Posições vendidas (% de vitórias)
|188 (97.87%)
|Posições compradas (% de vitórias)
|164 (96.95%)
|Lucro das negociações (% do total)
|343 (97.44%)
|Perda das negociações (% do total)
|9 (2.56%)
|Maior
|lucro das negociações
|41406.97
|perda das negociações
|-54725.84
|Média do(a)
|lucro das negociações
|3595.49
|perda das negociações
|-25713.72
|Máximo de
|vitórias consecutivas (lucro em dinheiro)
|91 (829262.55)
|perdas consecutivas (perda de dinheiro)
|1 (-54725.84)
|máximo de
|lucros consecutivos (contagem das vitórias)
|829262.55 (91)
|de perdas consecutivas (contagem das perdas)
|-54725.84 (1)
|Média de
|vitórias consecutivas
|34
|perdas consecutivas
|1
