Experts

DVD Level (100-50 cent) - expert para MetaTrader 4

Denis Denisov | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
803
Avaliação:
(31)
Publicado:
Relatório do Testador de Estratégias
DVD 100-50 cent
Alpari-Classic (Build 226)


Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 1 Minuto (M1) 2009.01.02 10:00 - 2010.11.15 16:02 (2009.01.01 - 2010.11.16)
Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos os timeframes disponíveis)
Parâmetros AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; UseTrailingStop=true; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=400; StopLoss=210; TakeProfit=18; MarginCutoff=10; Slippage=4;
Barras em teste 688068 Ticks modelados 21693410 Qualidade da Modelagem 25.00%
Erros gráfico incompatíveis 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido total 1001828.36 Lucro bruto 1233251.81 Perda bruta -231423.45
Fator de lucro 5.33 Retorno esperado 2846.10
Rebaixamento absoluto 1350.15 Rebaixamento máximo 161809.28 (19.09%) Rebaixamento relativo 36.74% (96335.62)
Negociações totais 352 Posições vendidas (% de vitórias) 188 (97.87%) Posições compradas (% de vitórias) 164 (96.95%)
Lucro das negociações (% do total) 343 (97.44%) Perda das negociações (% do total) 9 (2.56%)
Maior lucro das negociações 41406.97 perda das negociações -54725.84
Média do(a) lucro das negociações 3595.49 perda das negociações -25713.72
Máximo de vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 91 (829262.55) perdas consecutivas (perda de dinheiro) 1 (-54725.84)
máximo de lucros consecutivos (contagem das vitórias) 829262.55 (91) de perdas consecutivas (contagem das perdas) -54725.84 (1)
Média de vitórias consecutivas 34 perdas consecutivas 1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9952

