und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DVD Level (100-50 cent) - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 722
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Strategie Tester Report
DVD 100-50 cent
Alpari-Classic (Build 226)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2009.01.02 10:00 - 2010.11.15 16:02 (2009.01.01 - 2010.11.16)
|Modell
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
|Parameter
|AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; UseTrailingStop=true; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=400; StopLoss=210; TakeProfit=18; MarginCutoff=10; Slippage=4;
|Balken im Test
|688068
|Ticks modelliert
|21693410
|Modellierungsqualität
|25.00%
|Fehler in Charts-Anpassung
|0
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|1001828.36
|Brutto Profit
|1233251.81
|Brutto Verlust
|-231423.45
|Profit Faktor
|5.33
|Erwartetes Ergebnis
|2846.10
|Absoluter Drawdown
|1350.15
|Maximaler Drawdown
|161809.28 (19.09%)
|Relativer Drawdown
|36.74% (96335.62)
|Trades gesamt
|352
|Short Positionen (gewonnen %)
|188 (97.87%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|164 (96.95%)
|Profit Trades (% gesamt)
|343 (97.44%)
|Verlust Trades (% gesamt)
|9 (2.56%)
|Größter
|Profit Trade
|41406.97
|Verlust Trade
|-54725.84
|Durchschnitt
|Profit Trade
|3595.49
|Verlust Trade
|-25713.72
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)
|91 (829262.55)
|aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld)
|1 (-54725.84)
|Maximal
|aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner)
|829262.55 (91)
|aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer)
|-54725.84 (1)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|34
|aufeinanderfolgende Verluste
|1
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9952
RSI-MA
Dieser Indikator ist eine Kombination aus einem klassischen RSI- und einen noch klassischeren MA-Indikator. Ich hoffe, e ist stabiler und mit einem besseren Gewinn/Verlust-Verhältnis.MaEnv_02B
Indikator MaEnv_02B hilft, zu KAUFEN, zu VERKAUFEN oder zu warten.
10 points 3
Expert Adviser 10 points 3 verwendet das Histogramm des normalen "Moving Average Convergence/Divergence", MACD.ZeroLAG MA
Der Indikator ZeroLAG MA ist ein gleitender Durchschnitt ohne Verzögerung. Der Indikator ZeroLAG MA wurde in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks and Commodities, April 2000, zum ersten Mal beschrieben.