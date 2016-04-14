CodeBaseKategorien
Expert Advisors

DVD Level (100-50 cent) - Experte für den MetaTrader 4

Denis Denisov | German English Русский Español Português
Ansichten:
722
Rating:
(31)
Veröffentlicht:
Strategie Tester Report
DVD 100-50 cent
Alpari-Classic (Build 226)


Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 1 Minute (M1) 2009.01.02 10:00 - 2010.11.15 16:02 (2009.01.01 - 2010.11.16)
Modell Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
Parameter AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; UseTrailingStop=true; TradeSizePercent=10; Lots=0.1; MaxLots=400; StopLoss=210; TakeProfit=18; MarginCutoff=10; Slippage=4;
Balken im Test 688068 Ticks modelliert 21693410 Modellierungsqualität 25.00%
Fehler in Charts-Anpassung 0
Ursprüngliche Einlage 10000.00
Gesamt netto Profit 1001828.36 Brutto Profit 1233251.81 Brutto Verlust -231423.45
Profit Faktor 5.33 Erwartetes Ergebnis 2846.10
Absoluter Drawdown 1350.15 Maximaler Drawdown 161809.28 (19.09%) Relativer Drawdown 36.74% (96335.62)
Trades gesamt 352 Short Positionen (gewonnen %) 188 (97.87%) Long Positionen (gewonnen %) 164 (96.95%)
Profit Trades (% gesamt) 343 (97.44%) Verlust Trades (% gesamt) 9 (2.56%)
Größter Profit Trade 41406.97 Verlust Trade -54725.84
Durchschnitt Profit Trade 3595.49 Verlust Trade -25713.72
Maximum aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 91 (829262.55) aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 1 (-54725.84)
Maximal aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner) 829262.55 (91) aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer) -54725.84 (1)
Durchschnitt aufeinanderfolgende Gewinne 34 aufeinanderfolgende Verluste 1

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9952

