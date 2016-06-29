Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MaEnv_02B - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 870
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El trader optimista puede entrar en el mercado cuando el precio cruza la línea de agua.
La entrada será más confiable cuando el precio cruza la línea azul.
Cuando el precio vuelve y cruza la línea roja se puede abrir una posición en el curso de los movimientos de los precios.
Este indicador fue diseñado para EURUSD, M5.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9914
EA diseñado en la idea del indicador Nik_PSAR_2B (http://codebase.mql4.com/6934). El EA trabaja en el símbolo = "EURUSD" y período = M1.Flat_001a
El EA trabaja en el tiempo "lento" (OpenHour_1 = 0) - hora estándar del este de América del norte. EURUSD, H1
Este indicador es una combinación del RSI clásico y otros indocadores más clásicos MA. Espero que sea más estable y con mejor Ratio de pérdidas/ganancias.DVD Level (100-50 cent)
Impulsado con nivel igual a un conjunto de centimos (1.38 1.39 1.40 etc.)