NRTR WATR - indicador para MetaTrader 4
Siendo uno de los indicadores del grupo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse), el indicador NRTR WATR es un canal de precio dinámico adaptado por volatilidad.
El WATR NRTR representa cubos azules y rojos que muestran el nivel de parada. También puede ser utilizado como alerta de break-through. Si el precio se rompe a través de un nivel, es muy posible que continúe ese movimiento.
