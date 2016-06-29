Detector de tendencia simple. El uso es similar al RSI y DeM.

SAR Parabólico para TF actual y los 3 siguiente TFs con alerta. Este indicador es de petición de maks741 y con ayuda de Nicolás.

El EA trabaja en el tiempo "lento" (OpenHour_1 = 0) - hora estándar del este de América del norte. EURUSD, H1