Indicadores

NRTR WATR - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
NRTR_WATR.mq4 (4.36 KB)
Descargar ZIP
Siendo uno de los indicadores del grupo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse), el indicador NRTR WATR es un canal de precio dinámico adaptado por volatilidad.

El WATR NRTR representa cubos azules y rojos que muestran el nivel de parada. También puede ser utilizado como alerta de break-through. Si el precio se rompe a través de un nivel, es muy posible que continúe ese movimiento.





Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9819

Simple Trend Detector Simple Trend Detector

Detector de tendencia simple. El uso es similar al RSI y DeM.

OsMaSter_V0 OsMaSter_V0

El Asesor Experto utiliza el indicador de OsMA.

Nik_PSAR_2B Nik_PSAR_2B

SAR Parabólico para TF actual y los 3 siguiente TFs con alerta. Este indicador es de petición de maks741 y con ayuda de Nicolás.

Flat_001a Flat_001a

El EA trabaja en el tiempo "lento" (OpenHour_1 = 0) - hora estándar del este de América del norte. EURUSD, H1