Indicadores

Simple Trend Detector - indicador para MetaTrader 4

Vladislav Eremeev | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1019
Ranking:
(6)
Publicado:
STD.mq4 (2.74 KB) ver
STD.mq4 (2.74 KB) ver
Descripción:

Como el RSI y DeM, pero más sensible. Se usa de la misma manera.

Debido a la simplicidad, no sorprenderse de que este indicador existe bajo un nombre diferente: 0)

Imagen:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9818

