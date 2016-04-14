Der Expert Adviser verwendet den Indikator OsMA.

Einfache Trend-Detektor. Verwenden Sie so wie RSI und DeM.

Parabolic SAR des aktuellen Zeitrahmens (TF) und der nächsten drei TF mit Alarm. Der Indikator wurde auf Wunsch von maks741 und der Hilfe von Nikolay erstellt.

EA arbeitet in den Zeiten ruhiger Märkte (OpenHour_1 = 0) - North American Eastern Standard Time. EURUSD, H1