Indikatoren

NRTR WATR - Indikator für den MetaTrader 4

837
(5)
Ein Indikator aus der Gruppe NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse), der NRTR WATR Indikator arbeitet mit einem dynamischen Preiskanal adaptiert durch die Volatilität.
Der NRTR WATR zeichnet blaue und rote Würfel, die die Stopp-Level anzeigen. Sie können sie auch als Ausbruchs-Warnungen verwenden. Wenn der Preis diese Levels durchbricht, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis diese Bewegung fortsetzt.





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9819

