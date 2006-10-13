CodeBaseРазделы
NRTR WATR - индикатор для MetaTrader 4

Один из индикаторов группы NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) индикатор NRTR WATR является динамическим ценовом каналом адаптированным по волатильности.

Индикатор NRTR WATR - это синие и красные кубики, показывающие уровень стопа. Также их можно использовать как сигналы пробоя. Если цена пробивает этот уровень - очень большая вероятность того, что движение это продолжится.


