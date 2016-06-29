CodeBaseSecciones
OsMaSter_V0 - Asesor Experto para MetaTrader 4

OsMaSter_V0.mq4 (7.55 KB) ver
Descripción:

El Asesor Experto OsMaSter_V0 realiza trading basado en el análisis del indicador OsMA.

  • TF = 0; Período. Puede ser de 0, 1, 5, 15, 30, 60, 240 y 1440, 10080, 43200. 0 significa el período actual de la gráfica.
  • fast_ema_period = 9; promediando el período para el cálculo de la media móvil rápida.
  • slow_ema_period = 26; promediando el período para el cálculo de la media móvil lenta.
  • signal_period = 5; promediando el período para calcular la línea de señal.
  • applied_price = 0; precio utilizado. Puede ser cualquiera entre 0 - 6.
  • shift_1 = 0; primer índice de valor obtenido del indicador buffer (cambio con respecto a la barra actual para el número especificado de períodos anteriores).
  • shift_2 = 1; segundo índice del valor obtenido del indicador buffer (cambio con respecto a la barra actual para el número especificado de períodos anteriores).
  • shift_3 = 2; tercer índice del valor obtenido del indicador buffer (cambio con respecto a la barra actual para el número especificado de períodos anteriores).
  • shift_4 = 3; Índice cuarto de valor obtenido del indicador buffer (cambio con respecto a la barra actual para el número especificado de períodos anteriores).
  • Lotes = 0.01;// Tamaño del lote
  • StopLoss = 50, // tamaño del stop en pips
  • TakeProfit = 50, // tamaño deL TakeProfit en pips
  • MagicNumber = 20081975; número magic de las órdenes del Asesor
  • Deslizamiento = 3; // Tasas de deslizamiento permisible en la posición de apertura
  • NumberOfTry = 5, // número de intentos de trades con recotizaciones

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9807

WPRslow WPRslow

WPRslow es un indicador basado en el oscilador de Larry Williams' %R o WPR (Williams’ Percent Range). Muestra el tono del mercado a largo plazo.

TrailingStopFrCnSAR TrailingStopFrCnSAR

Este script es capaz de arrastrarse sobre los beneficios de la cartera, es decir básicamente comienza a exponer sólo el nivel general de la no pérdida de todas las órdenes en esta dirección.

Simple Trend Detector Simple Trend Detector

Detector de tendencia simple. El uso es similar al RSI y DeM.

NRTR WATR NRTR WATR

Siendo uno de los indicadores del grupo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse), el indicador NRTR WATR es un canal de precio dinámico adaptado por volatilidad.