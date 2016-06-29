WPRslow es un indicador basado en el oscilador de Larry Williams' %R o WPR (Williams’ Percent Range). Muestra el tono del mercado a largo plazo.

Este script es capaz de arrastrarse sobre los beneficios de la cartera, es decir básicamente comienza a exponer sólo el nivel general de la no pérdida de todas las órdenes en esta dirección.