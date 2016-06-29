Mira cómo descargar robots gratis
OsMaSter_V0 - Asesor Experto para MetaTrader 4
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Descripción:
El Asesor Experto OsMaSter_V0 realiza trading basado en el análisis del indicador OsMA.
- TF = 0; Período. Puede ser de 0, 1, 5, 15, 30, 60, 240 y 1440, 10080, 43200. 0 significa el período actual de la gráfica.
- fast_ema_period = 9; promediando el período para el cálculo de la media móvil rápida.
- slow_ema_period = 26; promediando el período para el cálculo de la media móvil lenta.
- signal_period = 5; promediando el período para calcular la línea de señal.
- applied_price = 0; precio utilizado. Puede ser cualquiera entre 0 - 6.
- shift_1 = 0; primer índice de valor obtenido del indicador buffer (cambio con respecto a la barra actual para el número especificado de períodos anteriores).
- shift_2 = 1; segundo índice del valor obtenido del indicador buffer (cambio con respecto a la barra actual para el número especificado de períodos anteriores).
- shift_3 = 2; tercer índice del valor obtenido del indicador buffer (cambio con respecto a la barra actual para el número especificado de períodos anteriores).
- shift_4 = 3; Índice cuarto de valor obtenido del indicador buffer (cambio con respecto a la barra actual para el número especificado de períodos anteriores).
- Lotes = 0.01;// Tamaño del lote
- StopLoss = 50, // tamaño del stop en pips
- TakeProfit = 50, // tamaño deL TakeProfit en pips
- MagicNumber = 20081975; número magic de las órdenes del Asesor
- Deslizamiento = 3; // Tasas de deslizamiento permisible en la posición de apertura
- NumberOfTry = 5, // número de intentos de trades con recotizaciones
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9807
WPRslow
WPRslow es un indicador basado en el oscilador de Larry Williams' %R o WPR (Williams’ Percent Range). Muestra el tono del mercado a largo plazo.TrailingStopFrCnSAR
Este script es capaz de arrastrarse sobre los beneficios de la cartera, es decir básicamente comienza a exponer sólo el nivel general de la no pérdida de todas las órdenes en esta dirección.
Simple Trend Detector
Detector de tendencia simple. El uso es similar al RSI y DeM.NRTR WATR
Siendo uno de los indicadores del grupo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse), el indicador NRTR WATR es un canal de precio dinámico adaptado por volatilidad.