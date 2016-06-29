CodeBaseSecciones
Indicadores

Nik_PSAR_2B - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1522
Ranking:
(25)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Descripción:

Puedes elegir un SAR Parabólico para 4 plazos (TF4 = true) o 3 plazos (TF4 = false y TF3 = true) o 2 plazos (TF4 = false y TF3 = false andTF2 = true) o para el TF actual solamente 1 (TF4 = false y TF3 = false y TF2 = false).

La flecha verde muestra el comienzo de la tendencia y flecha roja muestra el principio del descenso de la tendencia.

Imagen:

NRTR WATR NRTR WATR

Siendo uno de los indicadores del grupo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse), el indicador NRTR WATR es un canal de precio dinámico adaptado por volatilidad.

Simple Trend Detector Simple Trend Detector

Detector de tendencia simple. El uso es similar al RSI y DeM.

Flat_001a Flat_001a

El EA trabaja en el tiempo "lento" (OpenHour_1 = 0) - hora estándar del este de América del norte. EURUSD, H1

EA_PSar_002B_v1 EA_PSar_002B_v1

EA diseñado en la idea del indicador Nik_PSAR_2B (http://codebase.mql4.com/6934). El EA trabaja en el símbolo = "EURUSD" y período = M1.