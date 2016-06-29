Descripción:



Puedes elegir un SAR Parabólico para 4 plazos (TF4 = true) o 3 plazos (TF4 = false y TF3 = true) o 2 plazos (TF4 = false y TF3 = false andTF2 = true) o para el TF actual solamente 1 (TF4 = false y TF3 = false y TF2 = false).

La flecha verde muestra el comienzo de la tendencia y flecha roja muestra el principio del descenso de la tendencia.

Imagen:

