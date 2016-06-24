Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NRTR WATR - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1254
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sendo um dos indicadores do grupo NRTR (Nick Rypock Trailing reverso), o indicador NRTR WATR é um canal de preço dinâmico adaptado pela volatilidade.
O NRTR WATR representa cubos azuis e vermelhos que mostram os níveis de stop. Eles também podem ser utilizados como avisos de rompimento. Se o preço rompe um nível, é muito possível que esse movimento continuará.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9819
Detector de Tendência Simples
Detector de Tendência Simples. Use igual aos indicadores RSI e DEM.OsMaSter_V0
O Expert Adviser usa o indicador OSMA.
Nik_PSAR_2B
Parabolic SAR no TF atual nos 3 próximos TFs com alerta. Este indicador foi encomendado por maks741 e com a ajuda de Nikolai.Flat_001a
O EA trabalha no momento "camera lenta" ((OpenHour_1 = 0) - Hora padrão do leste norte-americano. EURUSD, H1