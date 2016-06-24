Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Detector de Tendência Simples - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1190
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
Como o RSI e DEM, mas com maior sensibilidade. Usa o mesmo caminho.
Por causa da simplicidade, não ficaria surpreso com a existência deste indicador com um nome diferente: 0)
Imagem:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9818
OsMaSter_V0
O Expert Adviser usa o indicador OSMA.WPRslow
WPRslow é um indicador baseado no oscillator %R ou WPR (Williams’ Percent Range). Ela mostra um tom do mercado no longo prazo.
NRTR WATR
Sendo um dos indicadores do grupo NRTR (Nick Rypock Trailing reverso), o indicador NRTR WATR é um canal de preço dinâmico adaptado pela volatilidade.Nik_PSAR_2B
Parabolic SAR no TF atual nos 3 próximos TFs com alerta. Este indicador foi encomendado por maks741 e com a ajuda de Nikolai.