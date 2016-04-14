und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Einfache Trend-Detektor - Indikator für den MetaTrader 4
- 797
Beschreibung:
verhält sich wie RSI und DeM, aber empfindlicher. Verwenden Sie ihn in der gleichen Weise.
Wegen der Einfachheit würde es mich nicht Wundern, wenn ein solcher Anzeige unter einem anderen Namen existiert: 0)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9818
