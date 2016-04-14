CodeBaseKategorien
Indikatoren

Einfache Trend-Detektor - Indikator für den MetaTrader 4

Vladislav Eremeev | German English Русский Español Português
Ansichten:
797
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
STD.mq4 (2.74 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Beschreibung:

verhält sich wie RSI und DeM, aber empfindlicher. Verwenden Sie ihn in der gleichen Weise.

Wegen der Einfachheit würde es mich nicht Wundern, wenn ein solcher Anzeige unter einem anderen Namen existiert: 0)

Bild:

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9818

