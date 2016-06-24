Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
OsMaSter_V0 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 615
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
O Expert Advisor OsMaSter_V0 realiza a negociação com base na análise do indicador OsMA.
- TF = 0; Período. Pode ser um desses 0, 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200. 0 significa o período atual do gráfico
- fast_ema_period = 9; período de referência para o cálculo da média móvel rápida.
- slow_ema_period = 26; período de referência para o cálculo da média móvel lenta.
- signal_period = 5; período de referência para calcular a linha de sinal.
- applied_price = 0; preço usado. Pode ser qualquer um de 0 - 6.
- shift_1 = 0; primeiro índice de valor obtido a partir do buffer do indicador (desloca em relação à barra atual para o número especificado nos períodos anteriores).
- shift_2 = 1; segundo índice de valor obtido a partir do buffer do indicador (desloca em relação à barra atual para o número especificado nos períodos anteriores).
- shift_3 = 2; terceiro índice de valor obtido a partir do buffer do indicador (desloca em relação à barra atual para o número especificado nos períodos anteriores).
- shift_4 = 3; Quarto índice de valor obtido a partir do buffer do indicador (desloca em relação à barra atual para o número especificado nos períodos anteriores).
- Lots = 0.01; // tamanho do Lote
- StopLoss = 50, // tamanho do stop em pips
- TakeProfit = 50, // tamanho do lucro em pips
- MagicNumber = 20081975; // número mágico das ordens do advisor
- Slippage = 3; // taxa de desvio admissível para abrir uma posição
- NumberOfTry = 5, // recotações, número das tentativas de abertura da negociação
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9807
WPRslow
WPRslow é um indicador baseado no oscillator %R ou WPR (Williams’ Percent Range). Ela mostra um tom do mercado no longo prazo.TrailingStopFrCnSAR
O Script arrasta os lucros das operações, ou seja, as bases começam a ser expostas apenas ao nível geral sem perdas, em todas as ordens na direção das mesmas.
Detector de Tendência Simples
Detector de Tendência Simples. Use igual aos indicadores RSI e DEM.NRTR WATR
Sendo um dos indicadores do grupo NRTR (Nick Rypock Trailing reverso), o indicador NRTR WATR é um canal de preço dinâmico adaptado pela volatilidade.