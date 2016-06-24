CodeBaseSeções
Experts

OsMaSter_V0 - expert para MetaTrader 4

Iurii Tokman
Visualizações:
615
Avaliação:
(6)
Publicado:
Descrição:

O Expert Advisor OsMaSter_V0 realiza a negociação com base na análise do indicador OsMA.

  • TF = 0; Período. Pode ser um desses 0, 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200. 0 significa o período atual do gráfico
  • fast_ema_period = 9; período de referência para o cálculo da média móvel rápida.
  • slow_ema_period = 26; período de referência para o cálculo da média móvel lenta.
  • signal_period = 5; período de referência para calcular a linha de sinal.
  • applied_price = 0; preço usado. Pode ser qualquer um de 0 - 6.
  • shift_1 = 0; primeiro índice de valor obtido a partir do buffer do indicador (desloca em relação à barra atual para o número especificado nos períodos anteriores).
  • shift_2 = 1; segundo índice de valor obtido a partir do buffer do indicador (desloca em relação à barra atual para o número especificado nos períodos anteriores).
  • shift_3 = 2; terceiro índice de valor obtido a partir do buffer do indicador (desloca em relação à barra atual para o número especificado nos períodos anteriores).
  • shift_4 = 3; Quarto índice de valor obtido a partir do buffer do indicador (desloca em relação à barra atual para o número especificado nos períodos anteriores).
  • Lots = 0.01; // tamanho do Lote
  • StopLoss = 50, // tamanho do stop em pips
  • TakeProfit = 50, // tamanho do lucro em pips
  • MagicNumber = 20081975; // número mágico das ordens do advisor
  • Slippage = 3; // taxa de desvio admissível para abrir uma posição
  • NumberOfTry = 5, // recotações, número das tentativas de abertura da negociação

Site do Autor



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9807

