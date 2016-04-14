WPRslow ist ein Indikator, basierend auf Larry Williams' Oszillator - %R, oder WPR (Williams Percent Range). Es zeigt die langfristige Marktstimmung.

Das Skript zieht einen StopLoss langsam zum Gewinn aller Positionen, d.h. er verwendet einen StopLoss, der für alle offenen Positionen einer Richtung ein "Kein-Verlust" bedeuten würde.