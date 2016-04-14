Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
OsMaSter_V0 - Experte für den MetaTrader 4
Beschreibung:
Der Expert Adviser handelt auf Basis einer Analyse des Indikators OsMA.
- TF = 0; Zeitrahmen. Möglich sind: 0, 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200. 0 bedeutet der Zeitrahmen des aktuellen Charts.
- fast_ema_period = 9; Periodenlänge zur Berechnung des schnellen gleitenden Durchschnitts.
- slow_ema_period = 26; Periodenlänge zur Berechnung des langsamen gleitenden Durchschnitts.
- signal_period = 5; Periodenlänge zur Berechnung der Signal-Linie.
- applied_price = 0; verwendeter Preis. Möglich sind: 0 - 6.
- shift_1 = 0; der erste Werte des Indikator-Puffers (Verschiebung relativ zur aktuellen Bar um die die angegebene Anzahl von Bars).
- shift_2 = 1; der zweite Werte des Indikator-Puffers (Verschiebung relativ zur aktuellen Bar um die die angegebene Anzahl von Bars).
- shift_3 = 2; der dritte Werte des Indikator-Puffers (Verschiebung relativ zur aktuellen Bar um die die angegebene Anzahl von Bars).
- shift_4 = 3; der vierte Werte des Indikator-Puffers (Verschiebung relativ zur aktuellen Bar um die die angegebene Anzahl von Bars).
- Lots = 0.01; // Lot-Größe
- StopLoss = 50, // StopLoss in Pips
- TakeProfit = 50, // TakeProfit in Pips
- MagicNumber = 20081975; // MagicNumber für die Positionen des Advisors
- Slippage = 3; // Zugelassene Slippage beim Eröffnen einer Position
- NumberOfTry = 5, // Anzahl von Eröffnungsversuchen im Falle von "Requotes"
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9807
