OsMaSter_V0 - эксперт для MetaTrader 4
- 4726
Советник OsMaSter_V0 принимает торговые решения на основании анализа показаний индикатора OsMA.
В торговле используется фиксированный объем, уровень прибыли и фиксированный уровень убытка.Настройки:
- TF = 0; Период. Может быть одним из 0, 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200. 0 означает период текущего графика.
- fast_ema_period = 9; Период усреднения для вычисления быстрой скользящей средней.
- slow_ema_period = 26; Период усреднения для вычисления медленной скользящей средней.
- signal_period = 5; Период усреднения для вычисления сигнальной линии.
- applied_price = 0; Используемая цена. Может быть любой от 0 - 6.
- shift_1 = 0; Первый индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).
- shift_2 = 1; Второй индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).
- shift_3 = 2; Третий индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).
- shift_4 = 3; Четвертый индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).
- Lots = 0.01; Размер лота
- StopLoss = 50; Размер стопа в пунктах
- TakeProfit = 50; Размер тейка в пунктах
- MagicNumber = 20081975 ; Магическое число ордеров советника
- Slippage = 3; Допустимое проскальзывание цены при открытии позиции
- NumberOfTry = 5; Количество торговых попыток при реквотах
CurrencyIndexC
Индикатор изменения индексов валют.LeMan Variation
Трендовый индикатор
Линии Фибоначчи для измерений
Скрипт устанавливает на текущий график инструмент "линии Фибоначчи" с практически всеми значимыми уровнями.OBJ_on_CHART
Закрепление графических объектов за текущим таймфреймом.