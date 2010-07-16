CodeBaseРазделы
Советники

OsMaSter_V0 - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Советник OsMaSter_V0 принимает торговые решения на основании анализа показаний индикатора OsMA.

В торговле используется фиксированный объем, уровень прибыли и фиксированный уровень убытка.

Настройки:
  • TF = 0; Период. Может быть одним из 0, 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200. 0 означает период текущего графика.
  • fast_ema_period = 9; Период усреднения для вычисления быстрой скользящей средней.
  • slow_ema_period = 26; Период усреднения для вычисления медленной скользящей средней.
  • signal_period = 5; Период усреднения для вычисления сигнальной линии.
  • applied_price = 0; Используемая цена. Может быть любой от 0 - 6.
  • shift_1 = 0; Первый индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).
  • shift_2 = 1; Второй индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).
  • shift_3 = 2; Третий индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).
  • shift_4 = 3; Четвертый индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад).
  • Lots = 0.01; Размер лота
  • StopLoss = 50; Размер стопа в пунктах
  • TakeProfit = 50; Размер тейка в пунктах
  • MagicNumber = 20081975 ; Магическое число ордеров советника
  • Slippage = 3; Допустимое проскальзывание цены при открытии позиции
  • NumberOfTry = 5; Количество торговых попыток при реквотах

