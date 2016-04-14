Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
WPRslow ist ein Indikator, basierend auf Larry Williams' Oszillator - %R, oder WPR (Williams Percent Range). Es zeigt die langfristige Marktstimmung. Rote Balken weisen auf einen Bären-Markt. Blaue auf einen Bullen-Markt.
Der WPRslow Indikator wird gemeinsam mit dem WPRfast Indikator verwendet. Es wird empfohlen, zu verkaufen, wenn beide Indikatoren rote Balken zeigen, und zu kaufen, wenn beide blaue Balken zeigen.
