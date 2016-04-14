Das Skript zieht einen StopLoss langsam zum Gewinn aller Positionen, d.h. er verwendet einen StopLoss, der für alle offenen Positionen einer Richtung ein "Kein-Verlust" bedeuten würde.

WPRfast ist ein Indikator, basierend auf Larry Williams' Oszillator - %R, oder WPR (Williams Percent Range). Es zeigt die kurzfristige Marktstimmung.