WPRslow - indicador para MetaTrader 4
WPRslow é um indicador baseado no oscillator %R ou WPR (Williams’ Percent Range). Ela mostra um tom do mercado no longo prazo. Se houver traços vermelhos desenhados no histograma, o clima para os Ursos prevalece. Se eles são azuis, o clima será para os Touros.
O indicador WPRslow é utilizado em conjunto com o indicador WPRfast. Recomenda-se abrir uma posição vendida quando são mostrados traços vermelhos em ambos os histogramas, abrir uma comprada quando eles são azuis em ambos também.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9806
