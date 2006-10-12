Индикатор WPRslow, основанный на осцилляторе Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range), показывает долгосрочное настроение на рынке. Если на гистограмме нарисованы красные черточки, то преобладает медвежье настроение, если синие - бычье.

Индикатор WPRslow используется совместно с индикатором WPRfast. Возможность вставать в короткую возникает, когда на обеих гистограммах черточки красные, или возможность вставать в длинную, когда синие.