WPRslow - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор WPRslow, основанный на осцилляторе Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range), показывает долгосрочное настроение на рынке. Если на гистограмме нарисованы красные черточки, то преобладает медвежье настроение, если синие - бычье.
Индикатор WPRslow используется совместно с индикатором WPRfast. Возможность вставать в короткую возникает, когда на обеих гистограммах черточки красные, или возможность вставать в длинную, когда синие.
WPRslow
Индикатор WPRfast, основанный на осцилляторе Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range), показывает краткосрочное настроение на рынке.PerkyAsctrend1
В основе индикатора PerkyAsctrend1, как и всех ASCTrend-индикаторов, лежит осциллятор Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range).
Индикатор SilverTrend rewritten by CrazyChart является сигнальной системой аналогичной индикаторам ASCTrend.NRTR WATR
Один из индикаторов группы NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) индикатор NRTR WATR является динамическим ценовом каналом адаптированным по волатильности.