WPRslow - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор WPRslow, основанный на осцилляторе Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range), показывает долгосрочное настроение на рынке. Если на гистограмме нарисованы красные черточки, то преобладает медвежье настроение, если синие - бычье.


Индикатор WPRslow используется совместно с индикатором WPRfast. Возможность вставать в короткую возникает, когда на обеих гистограммах черточки красные, или возможность вставать в длинную, когда синие.

