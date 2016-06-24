Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
PerkyAsctrend1 - indicador para MetaTrader 4
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Indicador PerkyAsctrend1, bem como todos os outros indicadores ASCTrend, este é baseado no oscilador% R ou WPR (Williams’ Percent Range). O Indicador PerkyAsctrend1 "estuda" a tendência atual e propõe as melhores pontos de entrada, perto dos níveis fundamentais de suporte/resistência, previndo o futuro movimento dos preços.
Indicador PerkyAsctrend1 dá sinais que são mostrados com pontos azuis e rosas no gráfico. Os pontos azuis são para abrir uma posição comprada, os rosas - para uma posição vendida.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9787
