Indicadores

PerkyAsctrend1 - indicador para MetaTrader 4

Indicador PerkyAsctrend1, bem como todos os outros indicadores ASCTrend, este é baseado no oscilador% R ou WPR (Williams’ Percent Range). O Indicador PerkyAsctrend1 "estuda" a tendência atual e propõe as melhores pontos de entrada, perto dos níveis fundamentais de suporte/resistência, previndo o futuro movimento dos preços.

Indicador PerkyAsctrend1 dá sinais que são mostrados com pontos azuis e rosas no gráfico. Os pontos azuis são para abrir uma posição comprada, os rosas - para uma posição vendida.




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9787

MA_monika_SAR MA_monika_SAR

2 indicadores (MA_Support e Para_B) em 1. TimeFrame do M1 até H4.

BB_Support_Up BB_Support_Up

Bandas de Bollinger no TimeFrame corrente e mostrando na sequência os próximos três "maiores" valores.

WPRfast WPRfast

WPRfast é um indicador baseado no oscillator% R ou WPR ((Williams’ Percent Range)). Ela mostra um tom do mercado no curto prazo.

TrailingStopFrCnSAR TrailingStopFrCnSAR

O Script arrasta os lucros das operações, ou seja, as bases começam a ser expostas apenas ao nível geral sem perdas, em todas as ordens na direção das mesmas.