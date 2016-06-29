CodeBaseSecciones
Indicadores

BB_Support_Up - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1442
Ranking:
(5)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
TimeFrame de H1 a H4

El indicador mostrará automáticamente BB de tres TimeFrames

BB_Support BB_Support

Bandas de Bollinger en M1 para timeframes importantes

ZIGZAG en fractales, sin volver a trazar los valores ZIGZAG en fractales, sin volver a trazar los valores

Las Líneas del Zigzag están construidas sobre fractales

MA_monika_SAR MA_monika_SAR

2 indicadores (MA_Support y Para_B) en 1. TimeFrame de H1 a H4.

PerkyAsctrend1 PerkyAsctrend1

Indicador PerkyAsctrend1, así como todos los demás indicadores de ASCTrend se basan en el oscilador Laryy williams' %R o WPR (Williams’ Percent Range).