PerkyAsctrend1 - Indikator für den MetaTrader 4
Veröffentlicht:
Indikator PerkyAsctrend1, sowie alle anderen ASCTrend Indikatoren basieren auf Larry Williams' Oszillator - %R, oder WPR (Williams Percent Range). Indikator PerkyAsctrend1 "untersucht" den aktuellen Trend und schlägt den besten Einstiegspunkt in der Nähe wichtiger Unterstützungs-/Widerstands-Niveaus entsprechend seiner Prognose über die weitere Kursentwicklung.
Der Indikator PerkyAsctrend1 zeigt Signale in Form von blauen und rosa Punkten. Blaue Punkte empfehlen einen Kauf, rosa einen Verkauf.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9787
