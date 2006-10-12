CodeBaseРазделы
Индикаторы

PerkyAsctrend1 - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
8953
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
В основе индикатора PerkyAsctrend1, как и всех ASCTrend-индикаторов, лежит осциллятор Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range). Индикатор PerkyAsctrend1 «изучает» текущее направление движения цены и предлагает наилучшие точки для входа в рынок около ключевых уровней поддержки/сопротивления в соответствии с прогнозом будущего движения цены.


Индикатор PerkyAsctrend1 подает сигналы, которые на графике показаны голубыми и малиновыми точками. Голубые точки обозначают входы в длинную позицию, а малиновые - в короткую позицию.

PerkyAsctrend1

