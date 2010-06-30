CodeBaseРазделы
Индикаторы

BB_Support_Up - индикатор для MetaTrader 4

Можно использовать TimeFrames от М1 до Н4.

Индикатор автоматически показывает ВВ с 3-х последующих TimeFrames

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9760

MA_monika_SAR MA_monika_SAR

MA и Parabolic SAR в одном индикаторе на диапазонах М1 - Н4

ytg_fibo_zz ytg_fibo_zz

Индикатор уровней коррекции Фибоначчи 14,6%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 81%. Построение происходит относительно последнего луча индикатора ZigZag.

Exp - LineofZERO Exp - LineofZERO

Показывает линию безубытка для позиций по данному инструменту.

Зигзаг по экстремумам как у Л.Вильямса Зигзаг по экстремумам как у Л.Вильямса

Вспомогательный инструмент чтобы можно было быстро визуально найти основные движения.