Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BB_Support_Up - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8096
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Можно использовать TimeFrames от М1 до Н4.
Индикатор автоматически показывает ВВ с 3-х последующих TimeFrames
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9760
MA_monika_SAR
MA и Parabolic SAR в одном индикаторе на диапазонах М1 - Н4ytg_fibo_zz
Индикатор уровней коррекции Фибоначчи 14,6%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 81%. Построение происходит относительно последнего луча индикатора ZigZag.
Exp - LineofZERO
Показывает линию безубытка для позиций по данному инструменту.Зигзаг по экстремумам как у Л.Вильямса
Вспомогательный инструмент чтобы можно было быстро визуально найти основные движения.