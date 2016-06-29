Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BB_Support - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 950
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
Funciona en el Rango M1. Estoy usando períodos de D1, H1, M1, M5, pero si es necesario, todo el mundo puede modificar los períodos.
Ejemplo #1:
M1up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M1, M1Period, M1Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i);
M5up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M5, M5Period, M5Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M5);
M15up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M15, M15Period, M15Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M15);
M30up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M30, M30Period, M30Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M30);
Ejemplo #2:
M15up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M15, H1Period, M15Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M15);
M30up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M30, H1Period, M30Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M30);
H1up[i] = iBands(NULL, PERIOD_H1, H1Period, H1Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_H1;
H4up[i] = iBands(NULL, PERIOD_H4, H4Period, H4Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_H4);
Imágenes:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9758
Las Líneas del Zigzag están construidas sobre fractalesKolier_SuperTrend_Indi
Indicador para detectar las tendencias del mercado. Se utiliza para el seguimeiento de la tendencia.
Bandas de Bollinger en el TimeFrame actual y de la siguientes tres "Up"MA_monika_SAR
2 indicadores (MA_Support y Para_B) en 1. TimeFrame de H1 a H4.