CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BB_Support - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
950
Ranking:
(3)
Publicado:
BB_Support.mq4 (3.74 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripción:

Funciona en el Rango M1. Estoy usando períodos de D1, H1, M1, M5, pero si es necesario, todo el mundo puede modificar los períodos.

Ejemplo #1:

M1up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M1, M1Period, M1Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i);
M5up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M5, M5Period, M5Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M5);
M15up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M15, M15Period, M15Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M15);
M30up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M30, M30Period, M30Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M30);

Ejemplo #2:

M15up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M15, H1Period, M15Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M15);
M30up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M30, H1Period, M30Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M30);
H1up[i] = iBands(NULL, PERIOD_H1, H1Period, H1Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_H1;
H4up[i] = iBands(NULL, PERIOD_H4, H4Period, H4Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_H4);

Imágenes:

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9758

ZIGZAG en fractales, sin volver a trazar los valores ZIGZAG en fractales, sin volver a trazar los valores

Las Líneas del Zigzag están construidas sobre fractales

Kolier_SuperTrend_Indi Kolier_SuperTrend_Indi

Indicador para detectar las tendencias del mercado. Se utiliza para el seguimeiento de la tendencia.

BB_Support_Up BB_Support_Up

Bandas de Bollinger en el TimeFrame actual y de la siguientes tres "Up"

MA_monika_SAR MA_monika_SAR

2 indicadores (MA_Support y Para_B) en 1. TimeFrame de H1 a H4.