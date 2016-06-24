Dois indicadores MA_Support e Para_B

Bollinger Bands em M1 para TimeFrames maiores.

2 indicadores (MA_Support e Para_B) em 1. TimeFrame do M1 até H4.

Indicador PerkyAsctrend1, bem como todos os outros indicadores ASCTrend, este é baseado no oscilador% R ou WPR (Williams’ Percent Range).