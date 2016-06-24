CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BB_Support_Up - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1278
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

TimeFrame a partir do M1 até H4.

Indicador mostrará automaticamente o BB dos próximos três "maiores" valores de TimeFrames.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9760

BB_Support BB_Support

Bollinger Bands em M1 para TimeFrames maiores.

MA_Support_SAR MA_Support_SAR

Dois indicadores MA_Support e Para_B

MA_monika_SAR MA_monika_SAR

2 indicadores (MA_Support e Para_B) em 1. TimeFrame do M1 até H4.

PerkyAsctrend1 PerkyAsctrend1

Indicador PerkyAsctrend1, bem como todos os outros indicadores ASCTrend, este é baseado no oscilador% R ou WPR (Williams’ Percent Range).