Indikatoren

BB_Support_Up - Indikator für den MetaTrader 4

Leonid Basis | German English Русский Español Português
Ansichten:
917
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Zeitrahmen von M1 bis H4

Der Indikator zeigt automatisch die BB der drei nächst höheren Zeitrahmen

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9760

