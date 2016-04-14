Zwei Indikatoren MA_Support und Para_B

Bollinger Bänder auf M1 der Haupt-Zeitrahmen

2 Indikatoren (MA_Support and Para_B) im 1. Zeitrahmen von M1 bis H4.

Indikator PerkyAsctrend1, sowie alle anderen ASCTrend Indikatoren basieren auf Larry Williams' Oszillator - %R, oder WPR (Williams Percent Range).