CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ZIGZAG en fractales, sin volver a trazar los valores - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1256
Ranking:
(7)
Publicado:
Actualizado:
ZigzagFr_v1.mq4 (4.36 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Las Líneas del Zigzag están construidas sobre fractales. Los fractales se pueden especificar por el usuario.

El número de fractales en la derecha y en la izquierda está determinado por la variable Fractal

Imagen:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10022

Kolier_SuperTrend_Indi Kolier_SuperTrend_Indi

Indicador para detectar las tendencias del mercado. Se utiliza para el seguimeiento de la tendencia.

Stat Master Stat Master

EA that writes statistic data (Ask, Bid, Spread) in CSV file.

BB_Support BB_Support

Bandas de Bollinger en M1 para timeframes importantes

BB_Support_Up BB_Support_Up

Bandas de Bollinger en el TimeFrame actual y de la siguientes tres "Up"