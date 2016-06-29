Mira cómo descargar robots gratis
ZIGZAG en fractales, sin volver a trazar los valores - indicador para MetaTrader 4
Las Líneas del Zigzag están construidas sobre fractales. Los fractales se pueden especificar por el usuario.
El número de fractales en la derecha y en la izquierda está determinado por la variable Fractal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/10022
