RSI Band - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
978
Ranking:
(5)
Publicado:
Rsi_Bands_B.mq4 (3.05 KB) ver
Rsi_Bands_B2.mq4 (3.12 KB) ver
Parámetros de entrada:

nPeriod = 13;

MaShift = 0;

