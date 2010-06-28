CodeBaseРазделы
RSI Band - индикатор для MetaTrader 4

Leonid Basis | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
6600
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Входные параметры:

nPeriod = 13;

MaShift = 0;

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9755

