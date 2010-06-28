Наверняка я не первый кто сделал нечто подобное... Этот советник, если можно его так назвать, не пользуется никакими индикаторами, открывает первую позицию (по умолчанию SELL) сразу по включении...

Индикатор NetFlows рассчитывает движение валюты с учетом всех валютных пар, доступных в платформе.