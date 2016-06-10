Autor:

(c) 2010 Shon Shampain for Zen Cows Go Mu, http://www.zencowsgomu.com/.

El indicador NetFlows calcula el movimiento del precio tomando en cuenta todos los pares de divisas disponibles en la plataforma. Ha sido escrito según los comentarios del usuario Merlin.

A la hora de interpretar las indicaciones del indicador, hay que recordar que los valores más de cero corresponden al flujo positivo, los valores menos de cero corresponden al flujo negativo.

Cabe mencionar que el precio puede moverse en un diapasón amplio de configuraciones. Por ejemplo, el par EUR/USD puede crecer con los flujos negativos de EUR y USD (es importante tomar en cuenta sus valores relativos).

Las posibilidades de este indicador dependen de los pares disponibles en la plataforma. Para el cálculo se utilizan 8 divisas principales.

