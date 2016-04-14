Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
RSI Band - Indikator für den MetaTrader 4
Sie können die Eingabeparameter verändern:
nPeriod = 13;
MaShift = 0;
Für RSI_Bands_B2 habe ich hinzugefügt:
RossiKoeff = 300;// Finden Sie den besten Wert mit Hilfe des Strategietester und durch die Auswahl der Timeframe heraus
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9755
