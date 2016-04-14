CodeBaseKategorien
RSI Band - Indikator für den MetaTrader 4

Sie können die Eingabeparameter verändern:

nPeriod = 13;

MaShift = 0;

Für RSI_Bands_B2 habe ich hinzugefügt:

RossiKoeff = 300;// Finden Sie den besten Wert mit Hilfe des Strategietester und durch die Auswahl der Timeframe heraus

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9755

