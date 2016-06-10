CodeBaseSecciones
Indicadores

True Range Bands - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
736
Ranking:
(7)
Publicado:
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripción:

Se puede usar este indicador en cualquier diapasón.

Se puede cambiar los siguientes parámetros:

  • nPeriod = 13;
  • Deviation = 1.618;
  • MaShift = 0;

Imagen:


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9751

