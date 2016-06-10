Mira cómo descargar robots gratis
True Range Bands - indicador para MetaTrader 4
- 736
Descripción:
Se puede usar este indicador en cualquier diapasón.
Se puede cambiar los siguientes parámetros:
- nPeriod = 13;
- Deviation = 1.618;
- MaShift = 0;
Imagen:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9751
