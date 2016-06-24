Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Banda RSI - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1524
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Você pode mudar os parâmetros de entrada:
nPeriod = 13;
MaShift = 0;
Foi adicionado o RSI_Bands_B2:
RossiKoeff = 300; // encontre o valor para cada Símbolo e Período por meio dos testes.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9755
