Indicadores

Banda RSI - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1524
Avaliação:
(5)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Você pode mudar os parâmetros de entrada:

nPeriod = 13;

MaShift = 0;

Foi adicionado o RSI_Bands_B2:

RossiKoeff = 300; // encontre o valor para cada Símbolo e Período por meio dos testes.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9755

