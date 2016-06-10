CodeBaseSecciones
Indicadores

CurrencyChart - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
O indicador CurrencyChart permite exibir ao mesmo tempo numa janela os gráficos de movimento de várias moedas (símbolos).

Parâmetros de entrada:

symbol - nome do símbolo que você deseja exibir na janela (EURUSD, padrão).

Exemplo de uso:

Na figura abaixo, o indicador CurrencyChart foi anexado duas vezes ao gráfico EURUSD, M5 com parâmetros symbol, iguais EURCHF e USDJPY para a primeira e segunda vez, respetivamente. Como resultado, temos três gráficos de movimento do preço (EURUSD, EURCHF, USDJPY) numa janela.

CurrencyChart

Termos de uso:

as janelas dos gráficos de moeda (símbolos), usados no indicador, devem estar abertas.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7085

