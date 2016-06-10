Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CurrencyChart - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1254
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
O indicador CurrencyChart permite exibir ao mesmo tempo numa janela os gráficos de movimento de várias moedas (símbolos).Parâmetros de entrada:
symbol - nome do símbolo que você deseja exibir na janela (EURUSD, padrão).Exemplo de uso:
Na figura abaixo, o indicador CurrencyChart foi anexado duas vezes ao gráfico EURUSD, M5 com parâmetros symbol, iguais EURCHF e USDJPY para a primeira e segunda vez, respetivamente. Como resultado, temos três gráficos de movimento do preço (EURUSD, EURCHF, USDJPY) numa janela.
CurrencyChart
as janelas dos gráficos de moeda (símbolos), usados no indicador, devem estar abertas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7085
Los indicadores MA_Support y Para_B en colaboraciónRSI Band
RSI puesto sobre МА
It is a recovery system implemented in EA. But you can copy it to any other EAs.KNJ ZigZag with Value
KNJ ZigZag with value at pivots (highs/lows).