Indicadores

MA_Support_SAR - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
974
Ranking:
(6)
Publicado:
Descargar ZIP
Descripción:

Los indicadores MA_Support y Para_B en colaboración. Trabajan en el diapasón M1.

Se utilizan los períodos М1, М5, Н1, D1, pero cada uno puede adoptar los períodos a su táctica si lo desea.

Desde luego, los colores de МА y Parabolic SAR coinciden en los períodos.

Se aceptan las mejoras de cualquier tipo.

¡Qué tengan suerte!

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9756

