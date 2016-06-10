Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MA_Support_SAR - indicador para MetaTrader 4
- 974
Descripción:
Los indicadores MA_Support y Para_B en colaboración. Trabajan en el diapasón M1.
Se utilizan los períodos М1, М5, Н1, D1, pero cada uno puede adoptar los períodos a su táctica si lo desea.
Desde luego, los colores de МА y Parabolic SAR coinciden en los períodos.
Se aceptan las mejoras de cualquier tipo.
¡Qué tengan suerte!
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9756
