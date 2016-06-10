CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

JK BullP AutoTrader - Asesor Experto para MetaTrader 4

Publicado:
El Asesor Experto JK_BullP_AutoTrader se basa en el indicador Bulls Power. El EA se usa en el período de tiempo H1. Ha sido probado en el modelo “Todos los ticks”.



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9681

