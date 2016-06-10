Movimiento medio del precio durante un determinado número de días separadamente para cada hora.

Tres indicadores МА, RSI y Stoxastic con posibilidad de escoger el período de tiempo necesario.

Indicador de impulso que muestra las entradas en las posiciones y el flat lateral, cuando es mejor no entrar.

El indicador muestra la relación del largo de cuerpos de las últimas N velas.