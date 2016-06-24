CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

JK BullP AutoTrader - expert para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
833
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor JK_BullP_AutoTrader é construído no indicador Bulls Power. O Expert Advisor é usado no período H1. Ele foi testado no modelo de "Todos os ticks".



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9681

Indicadores Multitimeframe Indicadores Multitimeframe

Três indicadores MA, RSI e Estocástico com a capacidade de selecionar o período de tempo desejado.

Avg_02b Avg_02b

Calculando a diferença entre o preço da Máxima e da Mínima para ver a gama de preços a cada hora.

Trinity-Impulse Trinity-Impulse

Valores iguais a zero caracterizam uma tendência lateralizada. impulsos no formato em V indica a entrada na direção oposta. Impulsos no formato em U - entrada na mesma direção.

Taxa das Velas Taxa das Velas

O indicador mostra a taxa de comprimentos dos últimos N corpos das velas