Scripts

Avg_02b - script para MetaTrader 4

Leonid Basis | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
697
Ranking:
(2)
Publicado:
Avg_02b.mq4 (2.44 KB) ver
Este script será útil para los traders a los que es importante saber el movimiento medio del precio durante un determinado número de días separadamente para cada hora.

El número de días se especifica con la variable d (int d = 390;). El script ha sido creado para el TF = 1 hora.

Good Luck!



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9678

